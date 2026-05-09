ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എൻ.എസ്. രാജ സുബ്രഹ്മണി പുതിയ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി; മെയ് 30-ന് ചുമതലയേൽക്കും
Updated: May 9, 2026, 09:14 IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് (CDS) ആയി ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എൻ.എസ്. രാജ സുബ്രഹ്മണിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിച്ചു. നിലവിലെ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ അനിൽ ചൗഹാൻ മെയ് 30-ന് വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്കാണ് ഈ നിയമനം. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ സി.ഡി.എസ് ആയി അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കും.
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മിലിട്ടറി അഫയേഴ്സിന്റെ സെക്രട്ടറിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കും. നിലവിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മിലിട്ടറി അഡ്വൈസറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് രാജ സുബ്രഹ്മണി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- കരിയർ: 1985-ൽ ഗർവാൾ റൈഫിൾസിലാണ് അദ്ദേഹം സൈനിക സേവനം ആരംഭിച്ചത്. 40 വർഷത്തോളം നീണ്ട ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ആർമി വൈസ് ചീഫ്, സെൻട്രൽ കമാൻഡ് ജി.ഒ.സി തുടങ്ങിയ നിർണായക പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ബഹുമതികൾ: പരമ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ (PVSM), അതി വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ (AVSM), സേനാ മെഡൽ (SM), വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ (VSM) എന്നിവ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- വിദ്യാഭ്യാസം: നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി (NDA), ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമി (IMA) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കൂടാതെ, വൈസ് അഡ്മിറൽ കൃഷ്ണ സ്വാമിനാഥനെ പുതിയ നാവികസേനാ മേധാവിയായും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മെയ് 31-ന് ചുമതലയേൽക്കും.