എംആധാര് ആപ്പ് നിര്ത്തലാക്കാന് പോകുന്നു; ഇനി പുതിയ ആധാര് ആപ്പ്
ഇന്ത്യയില് ആധാര് സേവനങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഘടനയായ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ) പഴയ എംആധാര് ആപ്പ് ഉടന് നിര്ത്തലാക്കും. പുതിയ ആധാര് ആപ്പ് ഇതിന് പകരമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുമ്പത്തേക്കാള് വേഗതയേറിയതും സുരക്ഷിതവും കൈകാര്യം ചെയ്യാന് എളുപ്പവുമാണെന്ന് UIDAI വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുതിയ ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് മികച്ചതും വേഗതയേറിയതും കൂടുതല് സുരക്ഷിതവുമായ ഡിജിറ്റല് അനുഭവം നല്കുമെന്ന് യുഐഡിഎഐയുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടില് പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളില് പറയുന്നു. പുതിയ ആപ്പ് ഇപ്പോള് ആന്ഡ്രോയിഡിലും ഐഫോണിലും ലഭ്യമാണ്.
പുതിയ ആധാര് ആപ്പിലെ പ്രത്യേകതകള്?
പുതിയ ആധാര് ആപ്പില് സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഫീച്ചറുകളുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം ക്യുആര് കോഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആധാര് പങ്കിടല് സവിശേഷതയാണ്. ഇത് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് അവരുടെ പൂര്ണ്ണ ആധാര് നമ്പര് വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കാന് അനുവദിക്കുന്നു.
വേരിഫിക്കേഷന് സമയത്ത് ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങള് പങ്കിടണമെന്നും ഏതൊക്കെ വിവരങ്ങള് മറച്ചുവയ്ക്കണമെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുക്കാന് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന 'സെലക്ടീവ് ഷെയര്' എന്ന പുതിയ ഓപ്ഷനും ആപ്പില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡാറ്റ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
പുതിയ ആപ്പില് ഓഫ്ലൈന് ക്യൂആര് വേരിഫിക്കേഷനും
അതായത് ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്ഷന് ഇല്ലാതെ പോലും അംഗീകൃത ടെര്മിനലില് ഒരു QR കോഡ് സ്കാന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷന് നടത്താന് കഴിയും. പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം 13 ഇന്ത്യന് ഭാഷകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആളുകള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന് എളുപ്പമാണ്.
ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് സുരക്ഷ വര്ദ്ധിപ്പിക്കും
പുതിയ ആപ്പില് ഒരു ബയോമെട്രിക് ലോക്ക് ഫീച്ചറും ഉള്പ്പെടുന്നുണ്ട്. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ഇപ്പോള് ആപ്പ് വഴി നേരിട്ട് ഫിംഗര്പ്രിന്റ്, മുഖം, ഐറിസ് പ്രാമാണീകരണം എന്നിവ ലോക്ക് ചെയ്യാന് കഴിയും. ആവശ്യമെങ്കില് ആപ്പ് വഴി പിന്നീട് ഈ ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനും കഴിയും.
കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരു ആപ്പില് ചേര്ക്കാം
പുതിയ ആധാര് ആപ്പില് ഫാമിലി പ്രൊഫൈല് സവിശേഷതയും ഉണ്ട്. ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഞ്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ വരെ ചേര്ക്കാന് ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്നിലധികം ആധാര് പ്രൊഫൈലുകള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് എളുപ്പമാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈല് നമ്പറിലേക്കോ ഉപകരണത്തിലേക്കോ ഉള്ള ആക്സസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല് ആധാര് സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് താല്ക്കാലികമായി തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് യുഐഡിഎഐ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ആധാര് ആപ്പ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം?
ആദ്യം ഗൂഗിള് പ്ലേ സ്റ്റോറില് നിന്നോ ആപ്പിള് ആപ്പ് സ്റ്റോറില് നിന്നോ പുതിയ ആധാര് ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത മൊബൈല് നമ്പറോ മറ്റേതെങ്കിലും നമ്പറോ ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുക. തുടര്ന്ന് നിങ്ങളുടെ 12 അക്ക ആധാര് നമ്പര് നല്കി OTP പരിശോധന പൂര്ത്തിയാക്കുക. അടുത്തതായി മുഖം പ്രാമാണീകരണം( Face authentication ) നടത്തുക. ഒടുവില് 6 അക്ക ആപ്പ് പാസ്വേഡ് സൃഷ്ടിച്ച് സജ്ജീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കുക.
പഴയ എംആധാര് ഉപയോക്താക്കള് എന്തുചെയ്യണം?
പഴയ mAadhaar ആപ്പില് നിന്നുള്ള ഡാറ്റ പുതിയ ആപ്പിലേക്ക് സ്വയമേവ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന് UIDAI ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അതിനാല്, നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് പുതിയ ആപ്പില് വീണ്ടും അവരുടെ പ്രൊഫൈലുകള് സ്വമേധയാ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.