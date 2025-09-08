മദ്ദൂർ വർഗീയ സംഘർഷം; ഹിന്ദുവോ മുസ്ലീമോ ആകട്ടെ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ
ബെംഗളൂരു: മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിലെ മദ്ദൂരിൽ നടന്ന വർഗീയ സംഘർഷത്തിൽ നിയമപ്രകാരം കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കി. അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ ആകട്ടെ, ആരെയും നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമാധാനം നിലനിർത്താൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും കുറ്റവാളികളെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടുമെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മദ്ദൂരിൽ ഒരു ചെറിയ തർക്കം വർഗീയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. സംഘർഷത്തിൽ ഏതാനും പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്കും കടകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംഘർഷം വ്യാപകമായതിനെത്തുടർന്ന് മദ്ദൂരിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രാദേശിക നേതാക്കളും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.