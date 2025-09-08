മദ്ദൂർ വർഗീയ സംഘർഷം; ഹിന്ദുവോ മുസ്ലീമോ ആകട്ടെ നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ

Sep 8, 2025
ബെംഗളൂരു: മാണ്ഡ്യ ജില്ലയിലെ മദ്ദൂരിൽ നടന്ന വർഗീയ സംഘർഷത്തിൽ നിയമപ്രകാരം കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കി. അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ ആകട്ടെ, ആരെയും നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

​സമാധാനം നിലനിർത്താൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, സമൂഹത്തിൽ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും കുറ്റവാളികളെ എത്രയും വേഗം പിടികൂടുമെന്നും സിദ്ധരാമയ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​മദ്ദൂരിൽ ഒരു ചെറിയ തർക്കം വർഗീയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി. സംഘർഷത്തിൽ ഏതാനും പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്കും കടകൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.

​സംഘർഷം വ്യാപകമായതിനെത്തുടർന്ന് മദ്ദൂരിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രാദേശിക നേതാക്കളും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

