കർഷക പ്രതിഷേധം: മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിന് തിരിച്ചടിയായി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന്റെ നിലപാട്
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിൽ ചെറുപയറിന് (Moong) താങ്ങുവില ഉറപ്പാക്കണമെന്നും 100% വിളയും സർക്കാർ സംഭരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് കർഷകർ നടത്തുന്ന വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിരോധത്തിലായ മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിനെ കൂടുതൽ വെട്ടിലാക്കി കേന്ദ്ര കാർഷിക മന്ത്രിയും മുൻ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ.
ചെറുപയർ സംഭരണത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അയച്ച കത്തിന് മറുപടിയായി, കേന്ദ്രത്തിന്റെ നയം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ അയച്ച കത്താണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നത്.
കേന്ദ്രത്തിന്റെ മറുപടിയും കണക്കുകളും
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആകെ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 25% വരെ മാത്രമേ പിഎസ്എസ് (Price Support Scheme) പദ്ധതി പ്രകാരം കേന്ദ്രത്തിന് സംഭരിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ചൗഹാൻ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്താകെ അനുവദിച്ച വിഹിതത്തിന്റെ 87 ശതമാനവും (4.54 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ) മധ്യപ്രദേശിനാണ് കേന്ദ്രം നൽകിയത്.
എന്നാൽ ഈ അനുവദിച്ച വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് കേവലം 60,000 മെട്രിക് ടൺ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതുവരെ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, ബാക്കി തുക സ്വന്തം ബജറ്റിൽ നിന്ന് തുക വകയിരുത്തി വേഗത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ചൗഹാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നഗരത്തെ വിറപ്പിച്ച് കർഷക മാർച്ച്
സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ചയുടെ (SKM) നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് നർമ്മദാപുരത്ത് നിന്ന് ഭോപ്പാലിലേക്ക് 'കിസാൻ ക്രാന്തി പദയാത്ര' നടത്തിയത്. പോലീസിന്റെ ബാരsortic barriers തകർത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് സമീപം വരെ കർഷകർ മാർച്ച് ചെയ്ത് ക്യാമ്പ് ഉറപ്പിച്ചു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അനുരഞ്ജന നീക്കം
പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ, ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്നുള്ള ചെറുപയർ സംഭരണ പരിധി 25%-ൽ നിന്ന് 60%-മായി ഉയർത്താൻ മോഹൻ യാദവ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഒപ്പം വളം വിതരണത്തിനുള്ള ഇ-ടോക്കൺ സിസ്റ്റത്തിലെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ അത് നിർത്തിവെക്കുമെന്നും സർക്കാർ ഉറപ്പുനൽകി.
കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അധിക പിന്തുണ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, കർഷക പ്രതിഷേധം ശമിപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തുക ചിലവഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് മോഹൻ യാദവ് സർക്കാർ.