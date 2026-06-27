അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം: തീവ്രത 6.2; ഡൽഹിയിലും കശ്മീരിലും പാകിസ്ഥാനിലും പ്രകമ്പനം
ന്യൂഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കുഷ് മേഖലയിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7:04 ഓടെയാണ് റിച്ചർ സ്കെയിലിൽ 6.2 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പുറമെ അയൽരാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ മേഖലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ശക്തമായ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹി-എൻസിആർ (Delhi-NCR) മേഖല, ജമ്മു കശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ, പൂഞ്ച്, കൂടാതെ ചണ്ഡീഗഢ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പ്രകമ്പനമുണ്ടായത്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ കുലുക്കത്തെ തുടർന്ന് പരിഭ്രാന്തരായ ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങി. ഭൂഗർഭത്തിൽ 215 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ സീസ്മോളജി (NCS) അറിയിച്ചു.
പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദ്, ലാഹോർ, ഫൈസലാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൂചലനം വളരെ ആഴത്തിലായതിനാൽ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളോ ജീവഹാനിയോ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അധികൃതർ സാഹചര്യം സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.