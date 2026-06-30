മഹാരാഷ്ട്ര ടി.ഇ.ടി ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച: മുഖ്യസൂത്രധാരന്റെ ഭാര്യ പട്നയിൽ അറസ്റ്റിൽ

By  Metro Desk Jun 30, 2026, 16:28 IST
പാട്ന

പട്ന: രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ (TET-2026) ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചക്കേസിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ബിജേന്ദ്ര കുമാർ ഗുപ്തയുടെ ഭാര്യ സുമൻ കുമാരിയെ താനെ പൊലീസ് പട്നയിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൻ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സുമൻ കുമാരിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

​തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണ് കൈമാറിയതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർന്നതിന് ശേഷവും ഇവർ ഭർത്താവുമായും മറ്റ് തട്ടിപ്പ് സംഘാംഗങ്ങളുമായും നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയിൽ എത്തിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

​കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഹാർ സ്വദേശികളായ രാജീവ് ഷാ, ആകാശ് കുമാർ, ഹരിയാന സ്വദേശി ധീരജ് സിംഗ് എന്നിവരെ പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് തട്ടിപ്പിന്റെ സൂത്രധാരൻ ബിജേന്ദ്ര ഗുപ്തയാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. ഒഡീഷയിലെ ജെ.ഇ.ഇ (JEE) പരീക്ഷാ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെ മുൻപും നിരവധി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളിൽ പങ്കാളിയായ അന്തർസംസ്ഥാന പരീക്ഷാ മാഫിയാ തലവനാണ് ബിജേന്ദ്ര ഗുപ്തയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഇയാൾക്കായി ഡൽഹി, ഹരിയാന, ആഗ്ര, ബിഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊലീസ് തിരച്ചിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർന്നതിനെ തുടർന്ന് ജൂൺ 28-ന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര TET പരീക്ഷ അധികൃതർ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു.

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