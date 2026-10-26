മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്; വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം തടയാൻ വിസമ്മതിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ (SIR) നടപടികളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. എന്നാൽ, നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണ നടപടികൾ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ നിർത്തിവെക്കാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.
കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പേരുകൾ വ്യാപകമായി നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജിക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.
തങ്ങളുടെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ കോടതി, കേസ് വീണ്ടും നവംബർ 5-ന് കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി മാറ്റി. വോട്ടർമാർക്ക് അനീതി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമായ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും കോടതി വാമൊഴിയായി വ്യക്തമാക്കി.