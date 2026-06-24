എഫ്സിആർഎ നിയമങ്ങളിൽ വൻ ഭേദഗതി: എൻജിഒകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കി കേന്ദ്രം
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ (NGOs) വിദേശ ധനസഹായം കൈപ്പറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങൾ (FCRA) കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കൂടുതൽ കർശനമാക്കി. സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നിയമത്തിൽ പുതിയ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
പുതിയ ഭേദഗതികൾ പ്രകാരം വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങളും ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന വിവരവും ഇനി മുതൽ നിർബന്ധമായും വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
പ്രവർത്തന മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കണം: സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് പ്രധാന ഔദ്യോഗിക പട്ടികകളിൽ നിന്ന് (സാമൂഹികം, സാമ്പത്തികം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാംസ്കാരികം, മതപരം) കൃത്യമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സംഘടനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഇവ അസോസിയേഷനുകൾക്ക് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തും.
മതപരിവർത്തനത്തിന് വിലക്ക്: മതപരമായ വിഭാഗത്തിൽ വിദേശ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 'മതപരിവർത്തനം' (Proselytisation) പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മതപഠനം, സത്സംഗങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും മതപരിവർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിദേശ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണം: എൻജിഒകൾ തങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ (പുസ്തകങ്ങൾ, മാഗസിനുകൾ) എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിന് നൽകണം.
ലൈസൻസ് പുതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആസ്തികൾ നഷ്ടപ്പെടും: നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എഫ്സിആർഎ ലൈസൻസ് പുതുക്കാതിരിക്കുകയോ, റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, വിദേശ സംഭാവന ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആസ്തികൾ (സ്ഥലം, കെട്ടിടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ) താൽക്കാലികമായോ സ്ഥിരമായോ ഏറ്റെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥകളും പുതിയ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സമയപരിധി: നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘടനകൾക്കും തങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാൻ ഒരു വർഷത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികമായി ചേർക്കുന്ന ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ലക്ഷ്യത്തിനും പ്രത്യേക ഫീസും ഈടാക്കും.
പിഴ വ്യവസ്ഥകൾ
വിദേശ ഫണ്ടുകൾ നിശ്ചയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ വകമാറ്റി ഉപയോഗിച്ചാൽ, ദുരുപയോഗം ചെയ്ത തുകയുടെ 30 ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ (ഏതാണോ ഉയർന്ന തുക) പിഴയായി ഈടാക്കും. കൂടാതെ ഭരണനിർവഹണ ചിലവുകൾക്കായി (Administrative Expenses) അനുവദനീയമായ 20% പരിധി ലംഘിച്ചാലും കനത്ത പിഴ ഒടുക്കേണ്ടി വരും.