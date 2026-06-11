ബദൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് വൻ ഉത്തേജനം: ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ അടങ്ങിയ പെട്രോളിന് നികുതി ഇളവ്
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഹരിത ഇന്ധനങ്ങളുടെയും ബദൽ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളുടെയും ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം. ഉയർന്ന അളവിൽ എഥനോൾ ചേർത്ത പെട്രോൾ ഇനങ്ങളുടെ എക്സൈസ് തീരുവ (Excise Duty) കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി. ബി.ഐ.എസ് (Bureau of Indian Standards) മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഉയർന്ന മിശ്രിതങ്ങൾക്കാണ് ഈ നികുതി ഇളവ് ബാധകമാവുക.
കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം E22, E25, E27, E30 എന്നീ നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട പെട്രോളുകളെയാണ് എക്സൈസ് നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പുറമെ സ്പെഷ്യൽ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി, റോഡ് സെസ്, അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെസ് (AIDC) എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പുതിയ ഇന്ധന നിരക്കിലെ എഥനോൾ അളവ് ഇങ്ങനെ:
- E22 പെട്രോൾ: 78% പെട്രോളും 22% എഥനോളും
- E25 പെട്രോൾ: 75% പെട്രോളും 25% എഥനോളും
- E27 പെട്രോൾ: 73% പെട്രോളും 27% എഥനോളും
- E30 പെട്രോൾ: 70% പെട്രോളും 30% എഥനോളും
ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രതിസന്ധികളും ആഗോള വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റവും കാരണം ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിക്കായി ഇന്ത്യ വൻതോതിൽ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉപഭോക്താക്കളായ ഇന്ത്യ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കരിമ്പിൽ നിന്നും മറ്റ് ധാന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആഭ്യന്തരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഥനോളിന്റെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നത് വഴി രാജ്യത്തെ കർഷകർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള അധിക വരുമാനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നികുതി ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കും വിതരണക്കാർക്കും ഉയർന്ന എഥനോൾ മിശ്രിത പെട്രോൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമാകും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ (Flex-fuel) വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലെത്തിക്കാൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഇത് ഉത്തേജനമേകും.