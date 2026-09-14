രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ എഡിസി ആയി മേജർ നവ്യ ഷെഖാവത്ത്; ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ വനിതാ ആർമി ഓഫീസർ
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന്റെ എയ്ഡ്-ഡി-ക്യാമ്പ് (ADC) ആയി ചുമതലയേറ്റ് കരസേനയിലെ മേജർ നവ്യ ഷെഖാവത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ചു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസി പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ആർമി വനിതാ ഓഫീസറാണ് ഇവർ. 2025-ൽ നാവികസേനയിലെ ലെഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ യശസ്വി സൊളാങ്കി ഈ പദവിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയുടെ എഡിസി ആകാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വനിതാ സൈനിക ഓഫീസർ കൂടിയാണ് നവ്യ.
ആരാണ് മേജർ നവ്യ ഷെഖാവത്ത്?
വിദ്യാഭ്യാസവും കരിയറും: യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (UPSC) നടത്തുന്ന കംബൈൻഡ് ഡിഫൻസ് സർവീസസ് (CDS) പരീക്ഷ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇവർ, ചെന്നൈയിലെ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് അക്കാദമിയിൽ (OTA) നിന്നാണ് സൈനിക പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
സർവീസ്: 2021-ൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ആർമി സർവീസ് കോർപ്സിൽ (ASC) കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മേജർ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ചുമതലകൾ: രാഷ്ട്രപതിഭവനിലെ ചടങ്ങുകളിലും ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിലും രാഷ്ട്രപതിയെ അനുഗമിക്കുക, സൈനിക പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ചുമതലകളാണ് എഡിസി എന്ന നിലയിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയിൽ വനിതകൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളും തുല്യ പങ്കാളിത്തവും നൽകുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനമായാണ് ഈ നിയമനം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.