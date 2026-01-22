വല്ലാത്തൊരു ഹോബി: സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രം മോഷ്ടിക്കുന്ന മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ പിടിയിൽ
Jan 22, 2026, 12:27 IST
സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച മലയാളി യുവാവ് ബംഗളൂരുവിൽ പിടിയിൽ. ഇയാളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടിവസ്ത്രങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരം തന്നെ കണ്ടെത്തി. അമൽ എൻ അജികുമാർ(23) എന്നയാളെയാണ് ഹൊബ്ബഗൊഡി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്
ബംഗളൂരു വിദ്യാനഗറിലെ വീടുകളിൽ കയറി ഉണക്കാനിട്ട അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ രീതി. ടെറസിലും പരിസരങ്ങളിലും ഉണക്കാനിട്ട അടിവസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് വ്യാപകമായതോടെ താമസക്കാർ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു
മോഷ്ടിക്കുന്ന അടിവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അമൽ ഫോട്ടോയെടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ നിരവധി ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പോലീസ് കണ്ടെത്തി.