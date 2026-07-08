ഡൽഹിയിൽ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പോയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കാണാതായി; അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്

By  Metro Desk Jul 8, 2026, 17:54 IST
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ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കാണാതായതായി പരാതി. പ്രശസ്തമായ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അഫിയ അയ്യൂബിനെയാണ് (23) കാണാതായത്. സർവകലാശാലയിലെ എം.എ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് (വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ്) രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഇവർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയാണ്.

​രാത്രി 11:30 ഓടെ ഓഖ്‌ല ഹെഡിലെ താൻ താമസിക്കുന്ന പേയിങ് ഗസ്റ്റ് (പി.ജി) താമസസ്ഥലത്തുനിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ അഫിയയെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ മുറിയിൽ തന്നെ വെച്ചാണ് ഇവർ പുറത്തേക്ക് പോയതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​വിദ്യാർത്ഥിനി തിരികെ എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനിയെ കാണാതായതായി പരാതി. പ്രശസ്തമായ ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അഫിയ അയ്യൂബിനെയാണ് (23) കാണാതായത്. സർവകലാശാലയിലെ എം.എ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് (വെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ്) രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഇവർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയാണ്.

​രാത്രി 11:30 ഓടെ ഓഖ്‌ല ഹെഡിലെ താൻ താമസിക്കുന്ന പേയിങ് ഗസ്റ്റ് (പി.ജി) താമസസ്ഥലത്തുനിന്നും മരുന്ന് വാങ്ങാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ അഫിയയെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ മുറിയിൽ തന്നെ വെച്ചാണ് ഇവർ പുറത്തേക്ക് പോയതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​വിദ്യാർത്ഥിനി തിരികെ എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അധികൃതർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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