മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ വീണ്ടും രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്; അഭിമാനത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും മുന്നോട്ടെന്ന് ഖാർഗെ
ന്യൂഡൽഹി: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ രാജ്യസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തു. പാർലമെന്റിന്റെ ഉപരിസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയെ നയിക്കാൻ ഖാർഗെ തന്നെ തുടരുമെന്ന് പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
തനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ പദവിയെ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുമാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഖാർഗെ പ്രതികരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം പാർലമെന്റിൽ ഉയർത്താനും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള പോരാട്ടം കൂടുതൽ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും, ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾക്കായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലകൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളും ഖാർഗെയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ഖാർഗെയുടെ പരിചയസമ്പത്ത് കരുത്തേകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.