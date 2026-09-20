നന്ദിഗ്രാം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മമത; ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ വഴിത്തിരിവ്
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന നന്ദിഗ്രാം നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മിലൻ പ്രധാൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മുന്നണിക്ക് മമതാ ബാനർജിയുടെ പിന്തുണ.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ (TMC) നിന്ന് മമത വിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കാനിരുന്ന സഞ്ചീത പ്രധാൻ ഡേ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മമതയുടെ ഈ നിർണായക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് മമതാ ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടി പേരും ചിഹ്നവും സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഈ നിർണായക നീക്കം നടത്തിയത്.
നന്ദിഗ്രാമിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി പിന്മാറിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി മിലൻ പ്രധാനെ പഴയൊരു കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്കും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബി.ജെ.പി വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിച്ചുപോകാതിരിക്കാനും സഖ്യബന്ധം ശക്തമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മമതയുടെ ഈ നീക്കം സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.