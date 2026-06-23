ടി.എം.സിയിൽ വൻ പിളർപ്പ്: മമതയെ മാറ്റി വിമതർ അരൂപ് റോയിയെ അധ്യക്ഷനാക്കി; പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ച് മമതാ ബാനർജി
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ (TMC) പിടിച്ചുലച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയിൽ വൻ പിളർപ്പ്. പാർട്ടി സ്ഥാപകയും മുൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമതാ ബാനർജിയെ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി വിമത വിഭാഗം മുതിർന്ന എം.എൽ.എ ആയ അരൂപ് റോയിയെ പുതിയ അധ്യക്ഷനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ, ഇതിന് പിന്നാലെ താൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പാർട്ടി മേധാവിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മമതാ ബാനർജി നിലവിലെ ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് (EC) സമർപ്പിച്ചു.
നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ ചേർന്ന വിമത എം.എൽ.എമാരുടെയും നേതാക്കളുടെയും പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണ് മമതയെ മാറ്റി പുതിയ ദേശീയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്. 80 ടി.എം.സി എം.എൽ.എമാരിൽ 58 പേരുടെയും പിന്തുണ തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നാണ് വിമത വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും ഫണ്ടും തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇവർ ഉടൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിക്കും. മമതയെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു 'മെന്റർ' (മാർഗ്ഗദർശി) പദവിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും വിമതർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം, വിമതരുടെ നീക്കത്തെ ശക്തമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞ് മമതാ ബാനർജി ക്യാമ്പ് രംഗത്തെത്തി. മമത ബാനർജി തന്നെയാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ചെയർപേഴ്സണും അഭിഷേക് ബാനർജി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമെന്ന ഔദ്യോഗിക ലിസ്റ്റ് മമത വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൈമാറി. പാർട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് വിമതർക്ക് ഇത്തരം യോഗങ്ങൾ വിളിക്കാനോ ഭാരവാഹികളെ മാറ്റാനോ അധികാരമില്ലെന്ന് മമതയെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് അരൂപ് റോയ്, ഫിർഹാദ് ഹക്കീം അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വിമത നേതാക്കൾക്ക് ടി.എം.സി അച്ചടക്ക സമിതി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് പിന്നാലെ ആരംഭിച്ച ആഭ്യന്തര കലഹമാണ് ഇപ്പോൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ ഔദ്യോഗിക പിളർപ്പിലേക്കും ചിഹ്നത്തിനായുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്കും എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്.