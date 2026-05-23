സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുന്നിലെ മമത ബാനർജി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വിവാദ ഫുട്ബോൾ ശില്പം പൊളിച്ചു നീക്കി

By  Metro Desk May 23, 2026, 18:49 IST
Bangal

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രശസ്തമായ കൊൽക്കത്ത സാൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിന് (വിവേകാനന്ദ യുവ ഭാരതി ക്രീരംഗൻ) മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വിവാദ ഫുട്ബോൾ ശില്പം ശനിയാഴ്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊളിച്ചു നീക്കി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി നേരിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഈ ശില്പം ഏറെ വർഷങ്ങളായി കായിക പ്രേമികൾക്കിടയിലും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചിരുന്ന ഒന്നാണ്.

​2017-ൽ കൊൽക്കത്തയിൽ നടന്ന ഫിഫ അണ്ടർ-17 ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ വി.വി.ഐ.പി (VVIP) കവാടത്തിന് സമീപമാണ് ഈ ശില്പം സ്ഥാപിച്ചത്. ഇടുപ്പിന് താഴേക്ക് മുറിച്ച രണ്ട് വലിയ കാലുകളും അതിന് മുകളിലായി മുൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതീകമായ 'ബിശ്വ ബംഗ്ല' (Biswa Bangla) ലോഗോയോട് കൂടിയ വലിയൊരു ഫുട്ബോളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ രൂപം. പന്തിൽ 'ജയീ' (Joyee) എന്നും ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു.

​എന്നാൽ, ഈ ശില്പത്തിന്റെ വിചിത്രമായ രൂപം ആദ്യഘട്ടം മുതൽക്കേ വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് കാണാൻ ഭംഗിയില്ലാത്തതാണെന്നും ഫുട്ബോളിനോടുള്ള ആദരവിന് ചേർന്നതല്ലെന്നും കാണിച്ച് നിരവധി കായിക പ്രേമികളും നാട്ടുകാരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

​സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശില്പം നീക്കം ചെയ്തതെന്ന് സംസ്ഥാന കായിക മന്ത്രി നിസിത് പ്രമാണിക് അറിയിച്ചു. കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വകയില്ലാത്തതും അർത്ഥശൂന്യവുമായ ഇത്തരം വിചിത്ര ശില്പങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുന്നിൽ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന മോഹൻ ബഗാൻ - ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഡെർബി മത്സരത്തിന് ശേഷം വാർത്താലേഖകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മന്ത്രി ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചതും തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയോടെ ഇത് നടപ്പിലാക്കിയതും. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ ലോഗോയ്ക്ക് പകരം ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ അശോക സ്തംഭം സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികളുടെ തുടർച്ച കൂടിയാണിതെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. 

