ബംഗാളിൽ ഹിന്ദു-മുസ്ലിം സംഘർഷത്തിന് മമതയുടെ നീക്കം; ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സംസ്ഥാനത്ത് ഹിന്ദു-മുസ്ലിം വർഗീയ ലഹളയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ വക്താവ് ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി ഭയന്നാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുതിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ബിജെപി മമത ബാനർജിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്.
തൃണമൂൽ എം.എൽ.എ മദൻ മിത്ര ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളെ ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. "പ്രഭു രാമൻ മുസ്ലിം ആണെന്നും ഹിന്ദു അല്ലെന്നുമുള്ള മദൻ മിത്രയുടെ പ്രസ്താവന കോടിക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാത്തത് അവർ ഇത്തരം വർഗീയ പരാമർശങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ്," ഭാട്ടിയ പറഞ്ഞു.
ബംഗാളിൽ തന്റെ അധികാരം നിലനിർത്താൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് മമത ബാനർജി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാനും വർഗീയ പ്രീണനം നടത്താനുമുള്ള നീക്കങ്ങളെ ബിജെപി ശക്തമായി ചെറുക്കുമെന്നും ഗൗരവ് ഭാട്ടിയ വ്യക്തമാക്കി.