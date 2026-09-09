പഞ്ചാബിലെ സംഗ്രൂരിൽ മന്ത്രിയോട് 'ചിറ്റ' ലഹരിയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു; രാഷ്ട്രീയ പോര് ശക്തം

By  Metro Desk Sep 9, 2026, 09:47 IST
Punjab

സംഗ്രൂർ (പഞ്ചാബ്): പഞ്ചാബ് ധനകാര്യ മന്ത്രി ഹർപാൽ സിംഗ് ചീമയോട് (Harpal Singh Cheema) ഗ്രാമത്തിലെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ വിപണനത്തെക്കുറിച്ച് (ചിറ്റ - സിന്തറ്റിക് മരുന്ന്/ഹെറോയിൻ) ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സമ്മർദ്ദത്തിലായ 47-കാരൻ ഗുൽസാർ സിംഗ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.

​പഞ്ചാബിലെ സംഗ്രൂർ ജില്ലയിലെ ടൂർ ബഞ്ചാര ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. മന്ത്രി പങ്കെടുത്ത പൊതുപരിപാടിയിൽ വെച്ച് തന്റെ മകൻ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട കാര്യം ഗുൽസാർ സിംഗ് പരസ്യമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ, മന്ത്രിയെ പരസ്യമായി അപമാനിച്ചു എന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖരും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും ഗുൽസാറിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തതായി കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.

​തനിക്കുണ്ടായ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് വിഷം കഴിച്ച ഗുൽസാറിനെ ലുധിയാനയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

​ഗുൽസാറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പരാതിയിൽ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റവും പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമപ്രകാരവും പോലീസ് 5 പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്നാൽ മന്ത്രി ഹർപാൽ സിംഗ് ചീമയ്ക്കെതിരെയും കേസ് എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ്, ബി.ജെ.പി, ശിരോമണി അകാലിദൾ എന്നീ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ സംഭവം പഞ്ചാബിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 

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