Sep 29, 2025
ട്രെയിനിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരൻ പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ തേങ്ങ തലയിൽ വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു. മുംബൈക്കടുത്ത് ഭയന്തറിലാണ് സംഭവം. നദിയിലേക്ക് പൂജാ സാധനങ്ങൾ അടങ്ങിയ പാക്കറ്റ് വലിച്ചെറിയാനുള്ള ശ്രമം ആയിരുന്നു. പാക്കറ്റിലെ തേങ്ങ തലയിൽ വീണ് 20കാരന് പരുക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു.

നൈഗാവിനും ഭയന്ദർ ക്രീക്കിനും ഇടയിലുള്ള പഞ്ചു ദ്വീപിൽ താമസിക്കുന്ന യുവാവ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 8:30 ഓടെ റെയിൽവേ ക്രീക്ക് പാലത്തിലൂടെ നൈഗാവോൺ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുവഴി വന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്നും തേങ്ങ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഞ്ചി യുവാവിന്റെ തലയിൽ വന്ന് വീഴുകയായിരുന്നു. 

ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യുവാവിനെ വസായിലെ മുനിസിപ്പൽ സർ ഡിഎം പെറ്റിറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി മുംബൈയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ ചികിത്സക്കിടെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
 

