ഇന്ത്യ-യുഎസ് ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കാൻ മാർക്കോ റൂബിയോ; നാല് ദിവസത്തെ സന്ദർശനം നിർണായകമാകും
ന്യൂഡൽഹി: യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ വ്യാപാര നയങ്ങളും കടുത്ത നികുതികളും കാരണം ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നയതന്ത്ര അസ്വാരസ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ ഇന്ത്യയിലെത്തി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിൽ ചില ഉലച്ചിലുകൾ തട്ടിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധം കൂടുതൽ ഊഷ്മളമാക്കുക എന്ന വ്യക്തമായ അജണ്ടയോടെയാണ് റൂബിയോയുടെ നാല് ദിവസത്തെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം.
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കൊൽക്കത്തയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം, തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോ. എസ്. ജയശങ്കറുമായി റൂബിയോ വിശദമായ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. ഇതിന് പുറമെ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ‘ക്വാഡ്’ (Quad) വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ സമ്മേളനത്തിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.
വ്യാപാരം, ഊർജ്ജ സുരക്ഷ, പ്രതിരോധ സഹകരണം, വിസ നിരക്കുകളിലെ വർദ്ധനവ് തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചകളിൽ ഉയർന്നുവരും. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ചില നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നേരിയ ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സുരക്ഷയ്ക്കും ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണെന്ന് യുഎസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ പങ്കാളിത്തം പുതിയൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ റൂബിയോയുടെ ഈ സന്ദർശനം വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ കരുതുന്നത്.