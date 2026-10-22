വെനസ്വേലൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രേരിപ്പിച്ച് മാർക്കോ റൂബിയോ; ഇറക്കുമതി കൂട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകുന്നത് എന്ത്കൊണ്ട്
വാഷിംഗ്ടൺ / ന്യൂഡൽഹി: വെനസ്വേലയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ യു.എസ് സെനറ്റർ മാർക്കോ റൂബിയോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വൻതോതിൽ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എളുപ്പമാകില്ലെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരും വിലയിരുത്തുന്നു.
റഷ്യൻ എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വെനസ്വേലൻ എണ്ണ വിപണി സജീവമാക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വെനസ്വേലയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. ശുദ്ധീകരണശാലകളിലെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ
വെനസ്വേലൻ എണ്ണ പ്രധാനമായും കടുപ്പമേറിയതും (heavy crude) സൾഫർ കൂടിയതുമാണ്. ഇത് സംസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേക സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ശുദ്ധീകരണശാലകൾ (refineries) ആവശ്യമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്വകാര്യ ശുദ്ധീകരണശാലകൾക്ക് ഇതിനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെങ്കിലും, ഭൂരിഭാഗം പൊതുമേഖലാ കമ്പനികൾക്കും ഇത് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല.
2. ഉപരോധങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വവും
വെനസ്വേലയ്ക്ക് മേലുള്ള യു.എസ് ഉപരോധങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വന്നാൽ അത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന ഭയം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്കുണ്ട്. ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ ഒപ്പിടാൻ കമ്പനികൾ മടിക്കുന്നതിന് ഇതും ഒരു കാരണമാണ്.
3. കപ്പൽ ഗതാഗത ചെലവും ദൂരവും
റഷ്യയിൽ നിന്നോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നോ എണ്ണ എത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന കപ്പൽ ഗതാഗത ചെലവാണ് (freight cost) വെനസ്വേലയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ദൂരം കൂടുതൽ ആയതിനാൽ എണ്ണ എത്തിച്ചേരാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.
4. റഷ്യൻ എണ്ണയിലെ വൻ വിലക്കിഴിവ്
നിലവിൽ റഷ്യ നൽകുന്ന വിലക്കിഴിവിനേക്കാൾ മികച്ച ലാഭം വെനസ്വേലൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ വലിയ തോതിൽ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവൂ.
ചുരുക്കത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയപരമായും നയതന്ത്രപരമായും റൂബിയോയുടെ നിർദ്ദേശം സ്വാഗതാർഹമാണെങ്കിലും, പ്രായോഗികമായ സാമ്പത്തിക-സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഉടൻ തന്നെ വെനസ്വേലയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിച്ചേക്കില്ല.