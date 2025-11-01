വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; സിലിണ്ടറിന് ആറര രൂപ വരെ കുറയും

Nov 1, 2025
വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു. നാലര രൂപ മുതൽ ആറര രൂപ വരെയാണ് കുറച്ചത്. ഇതോടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില 1590.50 രൂപയായി. ഗാർഹിക ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. 

കഴിഞ്ഞ മാസം ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 15 രൂപ കൂട്ടിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വിലയിരുത്തി ഓരോ മാസവും ഒന്നിനാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ എൽപിജി വില പരിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. 

ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ വില പരിഷ്‌കരിച്ചത് 2024 മാർച്ച് എട്ടിനായിരുന്നു.
 

