മാർക്ക് സക്കർബർഗും മസ്കും ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്; കാൺപൂരിലെ റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപികയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് 1.57 കോടി രൂപ

By Metro DeskMar 18, 2026, 20:41 IST
Cyber

കാൺപൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച അലിസൺ വീംസ് (61) എന്ന അധ്യാപികയാണ് അതിക്രൂരമായ ഈ സൈബർ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്.

  • പരിചയപ്പെടൽ: ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മെറ്റാ സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ആണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ അധ്യാപികയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. കാൺപൂരിൽ ഒരു സ്കൂൾ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാനുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് ഇയാൾ അധ്യാപികയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.
  • മസ്കിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്: വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത ശേഷം, ഇലോൺ മസ്കിന്റെ അടുത്ത സഹായിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് 'ജോഷ് ടർണർ' എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു തട്ടിപ്പുകാരനും അധ്യാപികയെ സമീപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയ്ക്ക് ഉയർന്ന ജോലി നൽകാമെന്നും ഇവർ വിശ്വസിപ്പിച്ചു.
  • പണം തട്ടിയത് ഇങ്ങനെ: നിക്ഷേപ ലാഭം, വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പാർസലിന്റെ കസ്റ്റംസ് ഫീസ്, നികുതികൾ, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി എന്നിങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് പല തവണയായി പണം വാങ്ങിയത്.
  • നഷ്ടമായ തുക: തന്റെ വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സ്വരൂപിച്ച സമ്പാദ്യവും ചേർന്ന് 1.57 കോടി രൂപയാണ് അധ്യാപിക നൽകിയത്. തട്ടിപ്പുകാർ അയച്ച വ്യാജ രേഖകളിൽ അധ്യാപികയുടെ നിക്ഷേപം 2.23 കോടി രൂപയായി വളർന്നുവെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇത് പിൻവലിക്കാനായി വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്.

നിലവിലെ സാഹചര്യം: അധ്യാപിക സൈബർ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകി. അന്വേഷണത്തിൽ ഇതിനകം 30.42 ലക്ഷം രൂപ പോലീസ് മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

