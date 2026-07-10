രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന എണ്ണൽ സംഘത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടരാജി; ജോലിഭാരവും ശമ്പള വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലും കാരണമെന്ന് ആരോപണം
അയോധ്യ: അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾ എണ്ണുന്ന സംഘത്തിൽ (Donation-counting team) നിന്ന് രണ്ട് ഡസനോളം ജീവനക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ രാജിവെച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നതിനിടെയാണ് ജീവനക്കാരുടെ ഈ കൂട്ടരാജി.
കൂടുതൽ സമയമുള്ള കഠിനമായ ജോലി ഷിഫ്റ്റുകൾ, ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, ലീവുകൾ അനുവദിക്കാത്തത് തുടങ്ങിയവയാണ് തങ്ങളുടെ രാജിക്കുള്ള കാരണങ്ങളായി ജീവനക്കാർ ആരോപിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് മോശം പെരുമാറ്റമാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ജീവനക്കാർ പരാതിപ്പെടുന്നു.
ആരോപണങ്ങൾ: ജോലി സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചു, ലീവുകൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി.
പശ്ചാത്തലം: കാണിക്ക ബോക്സുകളിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എട്ട് ജീവനക്കാരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മറ്റ് ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.
ട്രസ്റ്റിന്റെ നടപടികൾ: സംഭാവന മോഷണ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത് റായ്, ട്രസ്റ്റി അനിൽ മിശ്ര എന്നിവർ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് നേരത്തെ രാജിവെച്ചിരുന്നു.
കൂട്ടരാജിയെ തുടർന്ന് അയോധ്യ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും പുതിയ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.