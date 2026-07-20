പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിനിടെ വൻ സംഘർഷം: ഡൽഹി യുദ്ധക്കളം; വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘർഷം. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സി.ജെ.പി) വിദ്യാർത്ഥികളെ അണിനിരത്തി നടത്തിയ 'ചലോ സൻസദ്' മാർച്ചിനിടെയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ക്രൂരമായ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയത്. 12,000-ത്തിലധികം വരുന്ന പ്രക്ഷോഭകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ ജന്തർമന്തറും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും യുദ്ധക്കളമായി മാറി.
പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് രംഗം വഷളായത്. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചു. ലാത്തിച്ചാർജിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. പത്തിലേറെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടയ്ക്കുകയും ഡൽഹിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കാൻ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെയും (RAF) വൻ പോലീസ് സന്നാഹത്തെയും സ്ഥലത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെയും പ്രതിഷേധക്കാരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ പാർലമെൻ്റിനകത്തും പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. ജന്തർമന്തറിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്താനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.