പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ സംഘർഷം: ഡൽഹി പോലീസിന്റെ അതിക്രമം; രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ കസ്റ്റഡിയിൽ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് പോയി ധർണയിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും റോഡിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തുകയായിരുന്നു. പോലീസിന്റെ കടുത്ത പ്രതിരോധം മറികടന്ന് റോഡിലിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച നേതാക്കളെ ഡൽഹി പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചാണ് വാഹനങ്ങളിൽ കയറ്റിയത്.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും ഭാവി തകർത്ത സർക്കാരിനും പോലീസ് അതിക്രമത്തിനും എതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ഉടനടി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എഐസിസി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, കെ.സി. വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളും സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
നേതാക്കളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പ്രദേശത്ത് കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് നടപടി കടുപ്പിക്കുകയും പ്രധാന നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തത്.