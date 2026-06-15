രാജസ്ഥാനിൽ വൻ പൊടിക്കാറ്റ്; ചുരുവിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു, കാഴ്ചപരിധി പൂജ്യത്തിലേക്ക്

By  Metro Desk Jun 15, 2026, 17:37 IST
Rajastan

ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ ചുരു (Churu) ജില്ലയിൽ വൻ നാശനഷ്ടം വിതച്ച് അതിശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഉണ്ടായ ശക്തമായ മണൽക്കാറ്റിൽ പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും പൊടിപടലങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടു. കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാഴ്ചപരിധി (Visibility) പൂജ്യത്തിനടുത്തേക്ക് താഴ്ന്നത് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. ഉച്ചസമയത്ത് തന്നെ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലായ അവസ്ഥയായിരുന്നു.

​ദേശീയപാതകളിലും മറ്റ് പ്രധാന റോഡുകളിലും ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. ദൂരക്കാഴ്ച തീരെ ഇല്ലാതായതോടെ വാഹനങ്ങൾ റോഡിൽ നിർത്തിയിടേണ്ടി വന്നു. യാത്ര തുടർന്ന പല വാഹനങ്ങളും ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ തെളിച്ചാണ് വളരെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്ന് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അധികൃതർ യാത്രക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

​മൺസൂണിന് മുന്നോടിയായുള്ള അന്തരീക്ഷ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഈ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റിന് കാരണമായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ചുരുവിനൊപ്പം സമീപ ജില്ലകളായ ബിക്കാനീർ, ശ്രീഗംഗാനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും പൊടിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വലിയ അപകടങ്ങളോ ആളപായമോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധത്തെയും കൃഷിയെയും കാറ്റ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

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