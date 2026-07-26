ശിവകാശിക്കടുത്ത് അനധികൃത പടക്കനിർമാണശാലയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം

By  Metro Desk Jul 26, 2026, 16:49 IST
ഫയർ

ശിവകാശി: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വിരുതുനഗർ ജില്ലയിൽ ശിവകാശിക്കടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അനധികൃത പടക്കനിർമാണശാലയിലുണ്ടായ ശക്തിയേറിയ സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ ഏതാനും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

​തീവ്രമായ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് കെട്ടിടം പൂർണമായും തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

​യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയും കൃത്യമായ ലൈസൻസില്ലാതെയുമാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. 

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