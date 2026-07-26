ശിവകാശിക്കടുത്ത് അനധികൃത പടക്കനിർമാണശാലയിൽ വൻ സ്ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം
Jul 26, 2026, 16:49 IST
ശിവകാശി: തമിഴ്നാട്ടിലെ വിരുതുനഗർ ജില്ലയിൽ ശിവകാശിക്കടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അനധികൃത പടക്കനിർമാണശാലയിലുണ്ടായ ശക്തിയേറിയ സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തിൽ ഏതാനും തൊഴിലാളികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തീവ്രമായ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് കെട്ടിടം പൂർണമായും തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയും കൃത്യമായ ലൈസൻസില്ലാതെയുമാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.