ലഖ്നൗവിലെ അലിഗഞ്ചിലുള്ള കോച്ചിംഗ് സെന്ററിൽ വൻ തീപിടുത്തം; 14 അഗ്നിശമന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി
Jun 22, 2026, 16:25 IST
ലഖ്നൗവിലെ അലിഗഞ്ചിലുള്ള മൂന്ന് നില കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോച്ചിംഗ് സെന്ററിൽ വൻ തീപിടുത്തം. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ഉഷ മെഹ്ത മാർഗിലെ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായ വിവരം അധികൃതർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയുടെ 14 യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഹൈഡ്രോളിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വാഹനങ്ങളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും, കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.