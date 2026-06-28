മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭീവണ്ടിയിൽ ഗോഡൗണുകളിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ആർക്കും പരിക്കില്ല
ഭീവണ്ടി (മഹാരാഷ്ട്ര): മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ ജില്ലയിലുള്ള പ്രമുഖ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹബ്ബായ ഭീവണ്ടിയിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഗോഡൗണുകളിൽ വൻ തീപിടിത്തം. മുംബൈ-നാസിക് ഹൈവേയ്ക്ക് സമീപമുള്ള നിംബാവലി മേഖലയിലാണ് മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ അടുത്തടുത്തായി തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് ഫയർഫോഴ്സ് അധികൃതർ നൽകുന്ന വിവരം.
പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ആദ്യത്തെ തീപിടിത്തം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പഴയതും പുതിയതുമായ ടയറുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗോഡൗണിനാണ് ആദ്യം തീപിടിച്ചത്. ടയറുകളിലേക്ക് തീ അതിവേഗം പടർന്നതോടെ പ്രദേശത്താകെ കനത്ത പുക ഉയരുകയും ഭീതിജനകമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഭീവണ്ടി ഫയർ ബ്രിഗേഡിന്റെ മൂന്ന് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്.
ഇതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇതേ പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു തടി മില്ലിനും (Wooden Pallet Warehouse) ഗോഡൗണിനും തീപിടിച്ചത്. ആദ്യ സ്ഥലത്ത് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ അപകടം. തടിയും പ്ലാസ്റ്റിക്കും കത്തിയമർന്നതിനെ തുടർന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു. പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെട്ട ജലക്ഷാമം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീയണയ്ക്കുന്നതിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയതായി ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അധികൃതർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.