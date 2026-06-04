ഹൈദരാബാദ് അമീർപേട്ടിലെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ആളപായമില്ല

By  Metro Desk Jun 4, 2026, 17:32 IST
Hai

ഹൈദരാബാദ്: അമീർപേട്ടിലെ പ്രമുഖ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് വൻ തീപിടിത്തം. അമീർപേട്ട് മെട്രോ പില്ലർ നമ്പർ 1043ന് സമീപമുള്ള കെ.എസ്.ആർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കോംപ്ലക്സിനകത്തുള്ള ഒരു ഹെൽമറ്റ് കടയിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. തൊട്ടടുത്തുള്ള നിരവധി കടകളിലേക്കും തീ വേഗത്തിൽ പടരുകയും അവ പൂർണ്ണമായി കത്തിയമരുകയും ചെയ്തു.

​അപകടത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് കനത്ത പുക ഉയർന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഏഴ് ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ മണിക്കൂറുകളോളം പരിശ്രമിച്ചാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. സമീപത്തെ കടകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചു.

​അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയോ ജീവാപായം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈദരാബാദ് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരക്കേറിയ പ്രധാന റോഡിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു. തീപിടിത്തത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Tags

Share this story

Featured

You may like