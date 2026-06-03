ഡൽഹിയിൽ വൻ തീപിടുത്തം; മാളവ്യ നഗറിലെ റെസ്റ്റോറന്റിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 10 പേർ മരിച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ മാളവ്യ നഗറിലുള്ള പ്രമുഖ റെസ്റ്റോറന്റിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ പത്ത് പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്.
റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ ചോർച്ചയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിമിഷങ്ങൾക്കകം തീ കെട്ടിടത്തിലാകെ പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടസമയത്ത് റെസ്റ്റോറന്റിനുള്ളിൽ ജീവനക്കാരും ഏതാനും ഉപഭോക്താക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
വിവരമറിഞ്ഞ് അഗ്നിശമനസേനയുടെ നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സംഭവത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.