ഡൽഹിയിൽ വൻ തീപിടുത്തം; മാളവ്യ നഗറിലെ റെസ്റ്റോറന്റിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 10 പേർ മരിച്ചു

By  Metro Desk Jun 3, 2026, 12:15 IST
Delhi

ന്യൂഡൽഹി: തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ മാളവ്യ നഗറിലുള്ള പ്രമുഖ റെസ്റ്റോറന്റിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ പത്ത് പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്.

​റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടായ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ ചോർച്ചയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിമിഷങ്ങൾക്കകം തീ കെട്ടിടത്തിലാകെ പടർന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടസമയത്ത് റെസ്റ്റോറന്റിനുള്ളിൽ ജീവനക്കാരും ഏതാനും ഉപഭോക്താക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

​വിവരമറിഞ്ഞ് അഗ്നിശമനസേനയുടെ നിരവധി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സംഭവത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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