ഡൽഹി ഗഫാർ മാർക്കറ്റിൽ വൻ തീപിടിത്തം; 22 ഫയർ എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി
Nov 6, 2026, 09:53 IST
ഡൽഹിയിലെ കരോൾ ബാഗിലുള്ള പ്രശസ്തമായ ഗഫാർ മാർക്കറ്റിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ വൻ തീപിടിത്തം. മാർക്കറ്റിലെ 'ചെയിൻ വാലി ഗലി'യിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പൂരി പ്ലാസയിലെ കടയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഡൽഹി ഫയർ സർവീസിന്റെ 22-ഓളം ഫയർ ടെൻഡറുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മാർക്കറ്റിലെ ഇടുങ്ങിയ വഴികളും കെട്ടിടങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയും മൂലം മണിക്കൂറുകളോളം പരിശ്രമിച്ചാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. ആളപായമോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും കടുത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല; അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.