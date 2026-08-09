ദിമാപ്പൂരിൽ പ്രളയത്തിനിടയിൽ വൻ തീപിടിത്തം: ഹാർഡ്‌വെയർ കട പൂർണ്ണമായി കത്തിനശിച്ചു

By  Metro Desk Aug 9, 2026, 20:34 IST
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ദിമാപ്പൂർ: നാഗാലാൻഡിലെ ദിമാപ്പൂരിൽ കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും പ്രകൃതിദുരിതത്തിനും ഇടയിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ജി.എസ് റോഡിൽ (GS Road) പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ വ്യാപാര സ്ഥാപനമായ 'വിഷ്ണു ഹാർഡ്‌വെയർ' (Vishnu Hardware) ആണ് തീപിടിത്തത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിച്ചത്.

​തീപിടിത്തം ഉണ്ടായ സമയത്ത് സ്ഥാപനം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണച്ചത്.

​തീപിടിത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. സംഭവത്തിൽ പോലീസും അഗ്നിശമനസേനയും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിൽ പ്രളയസാഹചര്യം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രദേശവാസികളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി വൻ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. 

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