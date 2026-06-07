ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ചിൽ വൻ തീപിടുത്തം; പന്ത്രണ്ടോളം കടകൾ പൂർണ്ണമായി കത്തിയമർന്നു
ശ്രീനഗർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ടോളം കടകൾ പൂർണ്ണമായി കത്തിയമർന്നു. പൂഞ്ച് ജില്ലയിലെ സുരൻകോട്ട് തഹസിലിലുള്ള ബഫ്ലിയാസ് മാർക്കറ്റിലാണ് (Bufliaz Market) ദരുണമായ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്.
മാർക്കറ്റിലെ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച തീ നിമിഷങ്ങൾക്കകം തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പടരുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് തീയണച്ചത്. എന്നാൽ അതിനോടകം തന്നെ പന്ത്രണ്ടോളം കടകൾ പൂർണ്ണമായും ചാരമായിരുന്നു.
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ല. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.