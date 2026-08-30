ഡൽഹിയിൽ രാജധാനി പാർക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപം വൻ തീപിടിത്തം; 25 അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ യൂണിറ്റുകളെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി
Updated: Aug 30, 2026, 12:12 IST
ന്യൂഡൽഹി: പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ രാജധാനി പാർക്ക് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള തടി ഗോഡൗണിൽ വൻ തീപിടിത്തം. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 3.24-ഓടെയാണ് ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ ബേസ്മെന്റിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അസം ടിംബർ മാർക്കറ്റിലെ ഗോഡൗണിൽ തീ പടർന്നുപിടിച്ചത്.
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ഡൽഹി ഫയർ സർവീസിന്റെ 25 അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഏകദേശം 2,000 ചതുരശ്ര വാരയോളം പടർന്നുപിടിച്ച വൻ തീ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ രാവിലെ 6.30-ഓടെയാണ് പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.
തീപിടിത്തത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായി. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ലെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.