മിസോറാമിൽ ശക്തമായ മണ്ണടിച്ചിലിൽ രണ്ടു വീടുകൾ തകർന്നു; 14-കാരന് ദാരുണാന്ത്യം: 4 പേർക്ക് പരിക്ക്
ഐസ്വാൾ: മിസോറാമിലെ കോലാസിബ് ജില്ലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ മണ്ണടിച്ചിലിൽ രണ്ടു വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി തകർന്ന് 14 വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ നാല് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
മിസോറാം-അസം അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള വൈറെങ്തെ (Vairengte) ടൗണിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:30-ഓടെയാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ മണ്ണടിച്ചിലിൽ തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഇരുനില വീടടക്കം തകരുകയായിരുന്നു. ജോഡിംഗ്ളിയാന (Zodingliana - 14) എന്ന കുട്ടിയാണ് സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചത്. പൊലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തത്.
തകർന്ന വീടുകളിൽ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളിലായി 17 പേർ താമസിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെ അസമിലെ സിൽച്ചാറിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്കും, മറ്റു രണ്ടുപേരെ വൈറെങ്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്കും മാറ്റി. പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്.