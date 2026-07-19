നാഗാലാൻഡിൽ വൻ ഉരുൾപൊട്ടൽ: 3 മരണം, 13 വീടുകൾ തകർന്നു; 4 പേർ മണ്ണടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ആശങ്ക
കൊഹിമ: നാഗാലാൻഡിലെ മോൺ (Mon) ജില്ലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ പ്രദേശത്തെ 13-ഓളം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകരുകയും മണ്ണടിയിലാവുകയും ചെയ്തു. തകർന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നാല് പേർ ഇനിയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മോൺ ടൗണിലെ ഡിഫൻസ് കോളനിയിൽ വലിയ തോതിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന (SDRF), അസം റൈഫിൾസ്, പ്രാദേശിക പോലീസ്, നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
തുടർച്ചയായ മഴയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നെഫിയു റിയോ അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.