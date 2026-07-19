നാഗാലാൻഡിൽ വൻ ഉരുൾപൊട്ടൽ: 3 മരണം, 13 വീടുകൾ തകർന്നു; 4 പേർ മണ്ണടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി ആശങ്ക

By  Metro Desk Jul 19, 2026, 18:17 IST
നാഗാലാൻ്റ്

കൊഹിമ: നാഗാലാൻഡിലെ മോൺ (Mon) ജില്ലയിലുണ്ടായ ശക്തമായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ പ്രദേശത്തെ 13-ഓളം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകരുകയും മണ്ണടിയിലാവുകയും ചെയ്തു. തകർന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നാല് പേർ ഇനിയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം.

​കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മോൺ ടൗണിലെ ഡിഫൻസ് കോളനിയിൽ വലിയ തോതിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ സേന (SDRF), അസം റൈഫിൾസ്, പ്രാദേശിക പോലീസ്, നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

​തുടർച്ചയായ മഴയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നെഫിയു റിയോ അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

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