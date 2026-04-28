ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; തിരിച്ചുവരവിനായി 'റീസെറ്റ്' മോഡിലേക്ക് കെജ്രിവാൾ
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ (AAP) വിപുലമായ പരിഷ്കരണ നടപടികൾക്ക് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തുടക്കമിടുന്നു. സമീപകാലത്തുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികളും ഭരണപരമായ വെല്ലുവിളികളും കണക്കിലെടുത്ത് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനശൈലി പാടെ മാറ്റാനാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം.
മൂന്ന് തലങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം:
പാർട്ടിയെ അടിത്തട്ടുമുതൽ ഉടച്ചുവാർക്കുന്നതിനായി 'റീസെറ്റ്, റീഫോം, റീകാലിബ്രേഷൻ' (Reset, Reform, Recalibration) എന്ന തന്ത്രമാണ് കെജ്രിവാൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.
- റീസെറ്റ് (Reset): പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. പുതിയ ഭാരവാഹികളെ നിയമിക്കുന്നതിലൂടെ പാർട്ടിയിൽ പുതിയ ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കാനാണ് നീക്കം.
- റീഫോം (Reform): ഭരണത്തിലും നയരൂപീകരണത്തിലും കാലാനുസൃതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രതിച്ഛായ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള കർശന നടപടികൾ പാർട്ടിയിൽ നടപ്പിലാക്കും.
- റീകാലിബ്രേഷൻ (Recalibration): വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽ കണ്ട് പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കും. മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായുള്ള ബന്ധവും ദേശീയതലത്തിലുള്ള നിലപാടുകളും പുതിയ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കും.
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം ജനങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെജ്രിവാളിന്റെ ഈ പുതിയ പരീക്ഷണം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഭാവിയിൽ നിർണ്ണായകമാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.