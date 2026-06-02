ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; ഡി.എം.കെക്ക് പകരം വിജയ്‌യുടെ ടി.വി.കെ മുന്നണിയിലേക്ക് എന്ന് സൂചന

By  Metro Desk Jun 2, 2026, 14:27 IST
Vijay TVK

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തെയും ദേശീയ സഖ്യ സമവാക്യങ്ങളെയും പാടെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന പുതിയ നീക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ സജീവമാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ദേശീയതലത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയായ 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് നിലവിലെ പങ്കാളിയായ ഡി.എം.കെ (DMK) പുറത്തുപോയേക്കുമെന്നും, പകരം നടൻ വിജയ്‌യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായേക്കുമെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ.

​തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഡി.എം.കെയെ അകറ്റിനിർത്തുന്നതായും, വിജയ്‌യുടെ പാർട്ടിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നതായും ആരോപിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം ഡി.എം.കെ പാസാക്കിയതോടെയാണ് തർക്കങ്ങൾ പരസ്യമായത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ നിലപാട് സഖ്യധർമ്മത്തിന് നിരക്കാത്തതാണെന്നും വലിയ വഞ്ചനയാണെന്നും ഡി.എം.കെ നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

​തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒന്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് മുതിർന്ന ഡി.എം.കെ നേതാക്കൾ നൽകുന്ന സൂചന. കോൺഗ്രസ് നിലപാട് മാറ്റിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ സഖ്യസാധ്യതകൾ തേടാൻ ഡി.എം.കെ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അതേസമയം മുന്നണിയിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളായ വി.സി.കെയും (VCK) ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്തിവരികയാണ്.

​വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വിജയ്‌യുടെ ടി.വി.കെയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തിയാൽ അത് തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയൊരു ധ്രുവീകരണത്തിന് വഴിതുറക്കും. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡോ ടി.വി.കെ നേതൃത്വമോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല.

