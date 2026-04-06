വൻ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ഡൽഹി നിയമസഭാ വളപ്പിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറ്റി

By  Metro Desk Apr 6, 2026, 17:11 IST
Delhi

ഡൽഹി നിയമസഭ വളപ്പിലേക്ക് അജ്ഞാത കാർ അതിക്രമിച്ചു കയറി. പ്രധാന ഗേറ്റിലൂടെ ഇടിച്ചുകയറുകയും സമുച്ചയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്ത കാർ ജീവനക്കാരിലും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും ആശങ്ക ഉണർത്തി.

നിയമസഭാ വളപ്പിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം കാർ കുറച്ചുനേരം അകത്തേക്ക് നീങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്രത്യക്ഷമായതായി ദൃക്‌സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.  ഈ സാഹസിക പ്രവൃത്തി സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലെ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകളെ കുറിച്ച് ഗുരുതരമായ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വാഹനം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഡ്രൈവറെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമായി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ലഭ്യമായ മറ്റ് തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹി പോലീസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാഹന അതിക്രമിച്ച് കയറുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്‌സസ് പോയിന്റുകളും അസംബ്ലി ജീവനക്കാരെയും അധികൃതർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ഈ സംഭവം അസംബ്ലി സുരക്ഷയിലെ വിടവുകൾ തുറന്നുകാട്ടി, കർശനമായ നിരീക്ഷണത്തിനും മെച്ചപ്പെട്ട പരിശോധനകൾക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അധികാരികൾ പ്രവേശന പോയിന്റുകൾ കർശനമാക്കുകയും അടിയന്തര പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

