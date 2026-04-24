ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ വൻ പിളർപ്പ്; രാഘവ് ചദ്ദയും ഏഴ് എംപിമാരും ബിജെപിയിലേക്ക്: കെജ്രിവാളിന് കനത്ത തിരിച്ചടി
Apr 24, 2026, 16:29 IST
ന്യൂഡൽഹി: ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് (എഎപി) കനത്ത ആഘാതമേൽപിച്ച് രാജ്യസഭാ എംപി രാഘവ് ചദ്ദയും മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളും പാർട്ടി വിട്ടു. ചദ്ദയ്ക്കൊപ്പം സന്ദീപ് പഥക്, അശോക് മിത്തൽ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏഴ് രാജ്യസഭാ എംപിമാരാണ് പാർട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നത്. രാജ്യസഭയിലെ എഎപി അംഗങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും (2/3rd) കൂറുമാറുന്നതോടെ പാർട്ടിയിൽ വലിയൊരു പിളർപ്പാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- പിളർപ്പ്: രാജ്യസഭയിലെ 10 എഎപി എംപിമാരിൽ 7 പേരും ബിജെപിയുമായി ലയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി രാഘവ് ചദ്ദ അറിയിച്ചു. ഭരണഘടനാപരമായ 'ലയന' വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് എംപി സ്ഥാനം നഷ്ടമാകില്ല.
- പ്രമുഖർ: രാഘവ് ചദ്ദ, സന്ദീപ് പഥക്, അശോക് മിത്തൽ എന്നിവർക്ക് പുറമെ സ്വാതി മലിവാൾ, ഹർഭജൻ സിംഗ് തുടങ്ങിയവരും പാർട്ടി വിട്ടതായാണ് വിവരം.
- കാരണം: "തെറ്റായ പാർട്ടിയിലെ ശരിയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു താൻ" എന്ന് രാഘവ് ചദ്ദ പ്രതികരിച്ചു. എഎപി അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചതായും വ്യക്തിതാൽപ്പര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വിശ്വസ്തനായിരുന്ന രാഘവ് ചദ്ദയുടെ ഈ നീക്കം ഡൽഹി, പഞ്ചാബ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ എഎപി വിട്ടേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.