പട്നയിൽ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ വൻ വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭം; ബാരിക്കേഡുകൾ തകർത്തു, വാട്ടർ കാനൺ പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ്
പട്ന: ബീഹാറിൽ പരീക്ഷാ ചോർച്ചയ്ക്കും തൊഴിൽ നിയമനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കുമെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയ മാർച്ചിനു നേരെ പോലീസ് വാട്ടർ കാനൺ പ്രയോഗിച്ചു.
ഗാന്ധി മൈതാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ഡാക് ബംഗ്ലാവ് ക്രോസിംഗിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞതോടെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ സംഘർഷഭരിതമായത്. സുരക്ഷാ വേലികളും ബാരിക്കേഡുകളും മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ശക്തമായ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രകടനം നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലീസ് കടുത്ത പരിശ്രമമാണ് നടത്തിയത്.
ബി.പി.എസ്.സി (BPSC) പരീക്ഷകളിലെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക, ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കുക, അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും വിദ്യാർത്ഥികളും തെരുവിലിറങ്ങിയത്. സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.