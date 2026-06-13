ബിഹാറിൽ വൻ മോഷണം; ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്ന് കൂറ്റൻ മൊബൈൽ ടവർ കള്ളന്മാർ അടിച്ചുമാറ്റി: പൊടിപോലുമില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ
ബക്സർ: ബിഹാറിൽ റെയിൽവേ എൻജിനും ഇരുമ്പ് പാലവും മോഷണം പോയ വാർത്തകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇതാ സമാനമായ മറ്റൊരു വിചിത്ര മോഷണം കൂടി. ബക്സർ ജില്ലയിലെ ഡുംറവോൺ (Dumraon) പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കൂറ്റൻ മൊബൈൽ ടവറാണ് കള്ളന്മാർ അപ്പാടെ അഴിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്.
ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതായിരുന്നു ഈ ടവർ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ഈ ടവർ പ്രവർത്തനരഹിതമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അവസരം മുതലെടുത്താണ് കള്ളന്മാർ കൃത്യം നിർവഹിച്ചത്.
വ്യാജ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ്
മൊബൈൽ കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരാണെന്ന് വ്യാജേനയാണ് മോഷണസംഘം സ്ഥലത്തെത്തിയത്. ടവർ കേടായതുകൊണ്ട് ഇത് അഴിച്ചുമാറ്റാൻ കമ്പനി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറമ്പ് ഉടമയെയും നാട്ടുകാരെയും ഇവർ വിശ്വസിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ഗ്യാസ് കട്ടറുകളും മറ്റ് അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുത്താണ് ടവറിന്റെ ഭീമാകാരമായ ഇരുമ്പ് ഭാഗങ്ങൾ ഇവർ മുറിച്ചെടുത്തത്. ലോറികളിൽ കയറ്റി സാധനങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും നാട്ടുകാർക്ക് ലവലേശം സംശയം തോന്നിയിരുന്നില്ല.
പിന്നീട് കമ്പനി അധികൃതർ സ്ഥലത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ടവർ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ 'പൊടിപോലുമില്ല' എന്ന സത്യം പുറത്തറിയുന്നത്.
അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി പോലീസ്
കമ്പനിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പ്രാദേശിക പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു സംഘം തന്നെയുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം. ടവർ അഴിച്ചുമാറ്റാൻ ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളും മോഷ്ടാക്കളെയും കണ്ടെത്താനായി പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.
നേരത്തെ ബിഹാറിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ വ്യാജ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ് കള്ളന്മാർ 60 അടി നീളമുള്ള ഇരുമ്പ് പാലവും ഒരു റെയിൽവേ എൻജിനും മോഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ടവറും അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നത്.