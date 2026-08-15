പതാക ഉയർത്തുന്നതിനിടെ വൻ ദുരന്തം; ഒഡീഷയിൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു: 3 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

By  Metro Desk Updated: Aug 15, 2026, 21:47 IST
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ഭുവനേശ്വർ: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ ദേശീയപതാക ഉയർത്തുന്നതിനായി ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് (കൊടിമരം) ശരിയാക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് അധ്യാപകൻ മരിച്ചു. ഒഡീഷയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

​സ്കൂൾ വളപ്പിൽ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ, അതിനു മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്ന അതിശക്തമായ വൈദ്യുതി പ്രവാഹമുള്ള (Live Wire) ലൈനിലേക്ക് കമ്പി അബദ്ധത്തിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു. അധ്യാപകൻ സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

​സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അശ്രദ്ധയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

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