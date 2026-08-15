പതാക ഉയർത്തുന്നതിനിടെ വൻ ദുരന്തം; ഒഡീഷയിൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു: 3 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്
Updated: Aug 15, 2026, 21:47 IST
ഭുവനേശ്വർ: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളിൽ ദേശീയപതാക ഉയർത്തുന്നതിനായി ഫ്ലാഗ് പോസ്റ്റ് (കൊടിമരം) ശരിയാക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് അധ്യാപകൻ മരിച്ചു. ഒഡീഷയിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ മറ്റ് മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
സ്കൂൾ വളപ്പിൽ കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടെ, അതിനു മുകളിലൂടെ കടന്നുപോയിരുന്ന അതിശക്തമായ വൈദ്യുതി പ്രവാഹമുള്ള (Live Wire) ലൈനിലേക്ക് കമ്പി അബദ്ധത്തിൽ തട്ടുകയായിരുന്നു. അധ്യാപകൻ സംഭവസ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ മരണപ്പെട്ടു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അശ്രദ്ധയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.