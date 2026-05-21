ഉരുകി ഉത്തരേന്ത്യ; താപനില 48 ഡിഗ്രിയിൽ: ഡൽഹിയിൽ 46 ഡിഗ്രി ചൂട്
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കടുത്ത ഉഷ്ണതരംഗം (Heatwave) ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ചൂടിന് ശമനമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (IMD) മുന്നറിയിപ്പ്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബന്ദയിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്—48.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്.
ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലും സ്ഥിതി സമാനമാണ്. ഡൽഹിയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താപനില 46 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയർന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഉഷ്ണതരംഗം ശക്തമായി തുടരുമെന്നതിനാൽ ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം (Orange Alert) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും കടുത്ത ചൂടിന്റെ പിടിയിലാണ്. പകൽസമയങ്ങളിൽ ശക്തമായ ചൂടുകാറ്റ് (Loo) വീശുന്നതിനാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഉഷ്ണതരംഗം കടുത്തതോടെ പലയിടങ്ങളിലും സ്കൂളുകൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വേനൽക്കാല അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കർഷകരിൽ പലരും പകൽ സമയത്തെ ജോലി ഒഴിവാക്കി രാത്രികാലങ്ങളിലേക്ക് കൃഷിപ്പണികൾ മാറ്റിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
അതേസമയം, ഉത്തരേന്ത്യ ചൂടിൽ വെന്തുരുകുമ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പ്രീ-മൺസൂൺ മഴ ശക്തമാകുകയാണ്. കേരളത്തിൽ മെയ് 26-ഓടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ (എടവപ്പാതി) എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം: നിർജ്ജലീകരണം ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക, ഒപ്പം നാരങ്ങാവെള്ളം, സംഭാരം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 11 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ നേരിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.