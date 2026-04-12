ഗാനമാധുര്യം ഇനി ഓർമ്മ; ആശാ ഭോസ്‌ലെ വിടവാങ്ങിയത് നൂറു കോടിയുടെ ആഗോള ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ബാക്കിവെച്ച്

By  Metro Desk Apr 12, 2026, 13:56 IST
ഇന്ത്യൻ സംഗീത ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച ഗായിക ആശാ ഭോസ്‌ലെ (92) അന്തരിച്ചു. സംഗീത ജീവിതത്തിനൊപ്പം തന്നെ അവർ പടുത്തുയർത്തിയ നൂറു കോടി രൂപയിലേറെ മൂല്യമുള്ള ആഗോള ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഇതോടൊപ്പം സജീവമാകുകയാണ്. കേവലം ഒരു ഗായിക എന്നതിലുപരി മികച്ച ഒരു സംരംഭക കൂടിയായിരുന്നു അവർ.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

  • ആഗോള സാമ്രാജ്യം: 'ആശാസ്' (Asha's) എന്ന പേരിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റസ്റ്റോറന്റ് ശൃംഖലയാണ് അവരുടെ പ്രധാന ബിസിനസ്. ദുബായ്, കുവൈറ്റ്, ബഹ്‌റൈൻ, മാഞ്ചസ്റ്റർ, ബിർമിംഗ്ഹാം തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ റസ്റ്റോറന്റിന് ശാഖകളുണ്ട്.
  • രുചിക്കൂട്ടുകളുടെ ഉടമ: തന്റെ റസ്റ്റോറന്റുകളിൽ വിളമ്പുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ മസാലക്കൂട്ടുകൾ വരെ ആശാ ഭോസ്‌ലെ നേരിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങളുടെ രുചി ലോകപ്രശസ്തമാക്കാൻ അവർ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ പരിശ്രമിച്ചു.
  • വരുമാനം: 2026-ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 10 മില്യൺ ഡോളറിന് (ഏകദേശം 85 കോടി രൂപ) മുകളിലാണ് അവരുടെ ആസ്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. റെക്കോർഡ് റോയൽറ്റികൾക്ക് പുറമെയാണിത്.
  • വിയോഗം: ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് മുംബൈയിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

​സംഗീതത്തിലെന്നപോലെ ബിസിനസ് രംഗത്തും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഈ പ്രിയ ഗായിക മടങ്ങുന്നത്. സംഗീതവും ഭക്ഷണവും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവർ, ലോകത്തിന് മികച്ച ഗാനങ്ങളും മികച്ച രുചികളും സമ്മാനിച്ചു.

