മാനസികമായി ഞാനൊരു പൗരനല്ലാതായി മാറി; എസ്ഐആർ നടപടിയിൽ വോട്ടവകാശവും പാസ്പോർട്ടും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് 'ദി ടെലഗ്രാഫ്' മുൻ എഡിറ്റർ ആർ. രാജഗോപാൽ
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണ (എസ്ഐആർ - Special Intensive Revision) നടപടികൾക്ക് പിന്നാലെ പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും 'ദി ടെലഗ്രാഫ്' പത്രത്തിന്റെ മുൻ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായ ആർ. രാജഗോപാലിന്റെ വോട്ടവകാശവും പാസ്പോർട്ടും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കാനുള്ള അപേക്ഷ അധികൃതർ തടഞ്ഞുവെക്കുകയായിരുന്നു.
ഇതേതുടർന്ന് യുഎസിൽ വെച്ചുനടന്ന സ്വന്തം മകളുടെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കടുത്ത മാനസിക വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് "പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലും വോട്ടർ ഐഡി കിട്ടിയാലും മാനസികമായി ഞാനൊരു പൗരൻ അല്ലാതായി മാറി" എന്നാണ് ആർ. രാജഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചത്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ Ballygunge മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്നാണ് 'ലോജിക്കൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ' (Logical Discrepancies) ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വെട്ടിമാറ്റിയത്. വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കലിനായി പ്രതികൂലമായ വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയായിരുന്നു. മെട്രിക്കുലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടും അധികൃതർ അനുകൂലമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.
താൻ ഒരു ഇരയാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനല്ല ഇതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, മറിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ പൗരത്വ-വോട്ടവകാശ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാനാണ് തന്റെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നതെന്നും രാജഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന വ്യക്തിക്കുപോലും ഇത്തരം ദുരനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുവെങ്കിൽ, സമൂഹത്തിലെ സാധാരണക്കാരുടെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സാധാരണ പൗരന്മാർ നേരിടുന്ന ഈ വോട്ടർപട്ടിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലെ അപാകതകൾക്കെതിരെ എഡിറ്റേഴ്സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.