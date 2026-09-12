ആലിംഗനത്തിനിടയിലും സമാധാനസന്ദേശം; പുടിനുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

By  Metro Desk Sep 12, 2026, 09:14 IST
ബ്രിക്‌സ്

ന്യൂഡൽഹി: 18-ാമത് ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. ഊഷ്മളമായ ആലിംഗനത്തോടെ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിനെ സ്വീകരിച്ച മോദി, എന്നാൽ യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലേക്ക് കടക്കാനുമുള്ള കടുത്ത സന്ദേശം ആവർത്തിച്ചു.

​ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര-പ്രതിരോധ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായി. തർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ചർച്ചയും നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങളും മാത്രമാണ് ഏക വഴിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി. നയതന്ത്ര സൗഹൃദം നിലനിർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആഗോള സമാധാനത്തിനായുള്ള കൃത്യമായ നിലപാട് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയ നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ചയായാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. 

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