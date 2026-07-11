മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് ഇനി ഏകീകൃത നിയമം; വാട്സ്ആപ്പ് യൂസർനെയിം തർക്കത്തിന് പിന്നാലെ നിർണായക നീക്കവുമായി കേന്ദ്രം
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കുമായി ഏകീകൃത നിയമങ്ങൾ (Uniform Rules) കൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം (MeitY) ഒരുങ്ങുന്നു. വാട്സ്ആപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന പുതിയ 'യൂസർനെയിം' (Username) ഫീച്ചറിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ നിർണായക നീക്കം.
ടെലിഗ്രാം പോലുള്ള മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിലവിൽ യൂസർനെയിം സംവിധാനം ഉള്ളപ്പോൾ, വാട്സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ നീക്കത്തെ മാത്രം തടയുന്നത് നിയമപരമായി ശരിയല്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാകുന്ന പൊതു മാനദണ്ഡം രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
ആശങ്കകൾക്ക് കാരണം: ഫോൺ നമ്പർ കൈമാറാതെ തന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വാട്സ്ആപ്പിന്റെ യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ. എന്നാൽ, ഇത് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓൺലൈൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.
തുല്യ നിയമം: ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് മാത്രം നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും, നിയമപരമായ പിന്തുണയോടെ എല്ലാ മെസേജിങ് ആപ്പുകൾക്കും ഒരേ നിയമം ബാധകമാക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അടുത്ത നടപടി: പുതിയ ഏകീകൃത നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപായി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തും.
തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത: വാട്സ്ആപ്പിൽ യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ വരുന്നത് ആൾമാറാട്ടങ്ങൾക്കും, ഡിജിറ്റൽ അറസ്റ്റ് പോലുള്ള ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്കും വഴിമാറുമെന്ന് സർക്കാർ ഭയപ്പെടുന്നു.
അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് തടസ്സം: ഫോൺ നമ്പറുകൾ പരസ്യമാക്കാതെയുള്ള ചാറ്റിങ് സംവിധാനം നിയമപാലകരുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുമെന്നാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
നിയമപരമായ വിടവ്: നിലവിലെ ഐ.ടി നിയമങ്ങളിൽ മെസേജിങ് ആപ്പുകളുടെ ഫീച്ചറുകളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളില്ല. ഈ വിടവ് നികത്തി സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാണ് പുതിയ ഏകീകൃത നിയമം.
കമ്പനികളുടെ പ്രതികരണം: സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ മുൻനിർത്തി കേന്ദ്രം നൽകിയ നോട്ടീസിന് വാട്സ്ആപ്പും ടെലിഗ്രാമും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഫീച്ചറുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനികളുടെ വാദം. എന്നാൽ 'സിഗ്നൽ' ആപ്പ് ഇതുവരെ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് സോഹോയുടെ (Zoho) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 'അരട്ടായി' ആപ്പ് തങ്ങളുടെ യൂസർനെയിം ഫീച്ചർ നിർത്തലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
.ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുക.